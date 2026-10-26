Singapur od 2029 roku ustawowo podniesie wiek emerytalny z 64 do 65 lat, a granicę wieku ponownego zatrudnienia — z 69 do 70 lat. Decyzja wejdzie w życie o rok wcześniej, niż przewidywał poprzedni harmonogram, informuje Channel NewsAsia.

Po zmianie przepisów pracodawcy nie będą mogli zwalniać pracowników ze względu na wiek, zanim ukończą oni 65 lat. Będą również zobowiązani oferować ponowne zatrudnienie pracownikom spełniającym ustalone wymogi aż do ukończenia przez nich 70 lat.

Elastyczne zatrudnienie dla starszych pracowników

Rząd w pełni przyjął rekomendacje Trójstronnej Grupy Roboczej ds. Zatrudnienia Starszych Pracowników. Wśród działań są wsparcie elastycznych form pracy, kontynuacja wsparcia dla pracodawców zatrudniających lub utrzymujących starszych pracowników, a także wzmocnienie pomocy dla osób o niższych dochodach.

Nowy program Flexi-Load zastąpi obecny grant na ponowne zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, który zakończy się po 2027 roku. Obejmie pracowników w wieku od 50 lat i ma zachęcać pracodawców do tworzenia dodatkowych stanowisk z elastycznym obciążeniem, w tym w niepełnym wymiarze czasu pracy lub z częściowym obciążeniem pracą.

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Poprzedni program od 2020 roku wsparł około 68 500 starszych pracowników i około 7 800 pracodawców. W jego ramach firmy mogły otrzymać 2 500 dolarów singapurskich za każdego pracownika-rezydenta w wieku od 60 lat, któremu zaoferowano ponowne zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy lub w innych elastycznych formatach.

Ulgi podatkowe i świadczenia

Władze planują także zwiększyć ulgę podatkową od dochodów z pracy dla osób, które pracują po osiągnięciu wieku emerytalnego i wieku ponownego zatrudnienia. Obecnie pracownicy w wieku od 55 lat mogą ubiegać się o ulgę do 8 000 dolarów singapurskich, zależnie od wieku.

Dla pracodawców od 2028 roku zostanie wprowadzony nowy kredyt z tytułu ponownego zatrudnienia, który zrekompensuje część kosztów utrzymania starszych pracowników. Zastąpi on obecny kredyt zatrudnienia dla starszych pracowników. Rząd ma także podnieść rekomendowaną wysokość jednorazowej wypłaty dla pracowników, którym pracodawca nie może zaoferować ponownego zatrudnienia. Obecnie jest ona równa wynagrodzeniu za trzy i pół miesiąca, lecz wynosi nie mniej niż 6 250 i nie więcej niż 14 750 dolarów singapurskich.

Według danych grupy roboczej w 2025 roku osoby w wieku od 50 lat stanowiły około 40% siły roboczej Singapuru, podczas gdy w 2015 roku ich udział wynosił około 34%. Do 2030 roku co czwarty Singapurczyk będzie miał co najmniej 65 lat.

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