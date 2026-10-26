新加坡将从2029年起依法将退休年龄从64岁提高至65岁，并将再就业年龄上限从69岁提高至70岁。据亚洲新闻台报道，这一决定将比此前时间表预计的时间提前一年生效。

规则调整后，雇主不得在员工年满65岁前因年龄原因解雇员工。雇主还必须向符合既定要求的员工提供再就业机会，直至其年满70岁。

为年长员工提供灵活就业

政府已全面接受年长员工就业三方工作组的建议。相关措施包括支持灵活工作模式、继续支持雇用或留住年长员工的雇主，以及加强对低收入人士的援助。

新的Flexi-Load计划将取代现行的非全日制再就业补助金，该补助金将在2027年后结束。该计划将覆盖50岁及以上员工，旨在鼓励雇主创造更多工作量灵活的职位，包括兼职或部分工作量的职位。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此前的计划自2020年以来已支持约68,500名年长员工和约7,800家雇主。根据该计划，企业每为一名60岁及以上、获提供兼职或其他灵活安排再就业机会的居民员工，可获得2,500新加坡元。

税收减免和补贴

当局还计划提高为达到退休年龄和再就业年龄后继续工作的人员提供的劳动所得税收减免。目前，55岁及以上员工可根据年龄获得最高8,000新加坡元的减免。

从2028年起，将为雇主推出新的再就业抵免，用于补偿留住年长员工的部分成本。它将取代现行的年长员工就业抵免。政府还应提高雇主无法向员工提供再就业机会时支付的一次性款项的建议金额。目前，该款项相当于三个半月的工资，但不少于6,250新加坡元且不超过14,750新加坡元。

工作组数据显示，2025年，50岁及以上人士约占新加坡劳动力的40%，而2015年这一比例约为34%。到2030年，每四名新加坡人中就有一人年龄在65岁及以上。

关注我们在