Сінгапур підвищить пенсійний вік до 65 років у 2029 році — Channel NewsAsia

У Сінгапурі з 2029 року законодавчо підвищать пенсійний вік із 64 до 65 років, а граничний вік повторного працевлаштування — з 69 до 70 років. Рішення набуде чинності на рік раніше, ніж передбачав попередній графік, повідомляє Channel NewsAsia.

Після зміни правил роботодавці не зможуть звільняти працівників через вік до досягнення ними 65 років. Вони також будуть зобов’язані пропонувати повторне працевлаштування працівникам, які відповідають встановленим вимогам, до 70-річного віку.

Гнучка зайнятість для старших працівників

Уряд повністю прийняв рекомендації Тристоронньої робочої групи з питань зайнятості літніх працівників. Серед заходів — підтримка гнучких форматів роботи, продовження підтримки роботодавців, які працевлаштовують або утримують старших працівників, а також посилення допомоги людям із нижчими доходами.

Нова програма Flexi-Load замінить чинний грант на повторне працевлаштування за неповного робочого дня, який завершиться після 2027 року. Вона поширюватиметься на працівників віком від 50 років і має стимулювати роботодавців створювати додаткові посади з гнучким навантаженням, зокрема з неповною зайнятістю або частковим робочим навантаженням.

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Попередня програма з 2020 року підтримала близько 68 500 літніх працівників і приблизно 7 800 роботодавців. За нею компанії могли отримати 2 500 сінгапурських доларів за кожного працівника-резидента віком від 60 років, якому запропонували повторне працевлаштування на умовах неповної зайнятості чи інших гнучких форматів.

Податкові пільги та виплати

Влада також планує збільшити податкове вирахування з трудового доходу для людей, які працюють після досягнення пенсійного віку та віку повторного працевлаштування. Наразі працівники від 55 років можуть претендувати на пільгу до 8 000 сінгапурських доларів залежно від віку.

Для роботодавців із 2028 року запровадять новий кредит за повторне працевлаштування, який компенсуватиме частину витрат на утримання старших працівників. Він замінить чинний кредит зайнятості для літніх працівників. Також уряд має підвищити рекомендований розмір одноразової виплати працівникам, яким роботодавець не може запропонувати повторне працевлаштування. Нині вона дорівнює зарплаті за три з половиною місяці, але становить не менш як 6 250 і не більш як 14 750 сінгапурських доларів.

За даними робочої групи, у 2025 році люди віком від 50 років становили близько 40% робочої сили Сінгапуру, тоді як у 2015 році їхня частка дорівнювала приблизно 34%. До 2030 року кожен четвертий сінгапурець буде віком від 65 років.

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