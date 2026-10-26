В Сингапуре с 2029 года законодательно повысят пенсионный возраст с 64 до 65 лет, а предельный возраст повторного трудоустройства — с 69 до 70 лет. Решение вступит в силу на год раньше, чем предусматривал предыдущий график, сообщает Channel NewsAsia.

После изменения правил работодатели не смогут увольнять работников из-за возраста до достижения ими 65 лет. Они также будут обязаны предлагать повторное трудоустройство работникам, соответствующим установленным требованиям, до достижения ими 70-летнего возраста.

Гибкая занятость для старших работников

Правительство полностью приняло рекомендации Трехсторонней рабочей группы по вопросам занятости пожилых работников. Среди мер — поддержка гибких форматов работы, продолжение поддержки работодателей, которые нанимают или удерживают старших работников, а также усиление помощи людям с более низкими доходами.

Новая программа Flexi-Load заменит действующий грант на повторное трудоустройство на условиях неполной занятости, который завершится после 2027 года. Она будет распространяться на работников в возрасте от 50 лет и должна стимулировать работодателей создавать дополнительные должности с гибкой нагрузкой, в частности с неполной занятостью или частичной рабочей нагрузкой.

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Предыдущая программа с 2020 года поддержала около 68 500 пожилых работников и примерно 7 800 работодателей. В ее рамках компании могли получить 2 500 сингапурских долларов за каждого работника-резидента в возрасте от 60 лет, которому предложили повторное трудоустройство на условиях неполной занятости или в других гибких форматах.

Налоговые льготы и выплаты

Власти также планируют увеличить налоговый вычет с трудового дохода для людей, которые работают после достижения пенсионного возраста и возраста повторного трудоустройства. Сейчас работники в возрасте от 55 лет могут претендовать на льготу до 8 000 сингапурских долларов в зависимости от возраста.

Для работодателей с 2028 года введут новый кредит за повторное трудоустройство, который компенсирует часть расходов на удержание старших работников. Он заменит действующий кредит занятости для пожилых работников. Правительство также должно повысить рекомендованный размер единовременной выплаты работникам, которым работодатель не может предложить повторное трудоустройство. Сейчас она равна зарплате за три с половиной месяца, но составляет не менее 6 250 и не более 14 750 сингапурских долларов.

По данным рабочей группы, в 2025 году люди в возрасте от 50 лет составляли около 40% рабочей силы Сингапура, тогда как в 2015 году их доля равнялась примерно 34%. К 2030 году каждый четвертый сингапурец будет в возрасте от 65 лет.

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