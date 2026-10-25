Elon Musk poinformował, że SpaceX pozyskał 40 mld dolarów finansowania dłużnego na zakup procesorów graficznych (GPU). Napisał o tym w poście w serwisie społecznościowym X, jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Finansowanie GPU

Według Muska chodzi głównie o zobowiązania dłużne z możliwością wcześniejszej spłaty, przeznaczone na zakup GPU. Określił ten dług jako finansowanie przede wszystkim na nabycie procesorów graficznych. Dostawy tych procesorów są oczekiwane w pierwszym i drugim kwartale. Musk zaznaczył również, że finansowanie to nie będzie istotnym czynnikiem dla spółki w bieżącym kwartale.

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Dostęp do kredytowania

Musk dodał, że status SpaceX jako pożyczkobiorcy o ratingu inwestycyjnym oraz przychody z satelitarnej usługi internetowej Starlink i startów pomogły spółce zachować dostęp do kredytowania. Według niego te źródła przychodów wsparły zdolność SpaceX do pozyskiwania kredytów. Channel NewsAsia opublikował informacje, powołując się na Reuters.

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