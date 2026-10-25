Илон Маск сообщил, что SpaceX привлекла $40 млрд долгового финансирования для приобретения графических процессоров (GPU). Об этом он написал в публикации в социальной сети X, передает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Финансирование для GPU

По словам Маска, речь идет преимущественно о долговых обязательствах с возможностью досрочного погашения, предназначенных для закупки GPU. Он охарактеризовал этот долг как финансирование в основном для приобретения графических процессоров. Поставки этих процессоров ожидаются в первом и втором кварталах. Маск также отметил, что это финансирование не будет существенным фактором для компании в текущем квартале.

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Доступ к кредитованию

Маск добавил, что статус SpaceX как заемщика инвестиционного уровня и доходы от спутникового интернет-сервиса Starlink и запусков помогли компании сохранить доступ к кредитованию. По его словам, эти источники дохода поддержали возможность SpaceX привлекать кредиты. Channel NewsAsia опубликовал информацию со ссылкой на Reuters.

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