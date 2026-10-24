Еврозона в августе 2026 года зафиксировала дефицит торговли товарами с остальным миром в размере €16,11 млрд. Годом ранее, в августе 2025 года, дефицит составлял €1,70 млрд. О предварительных оценках Евростата сообщает Cyprus Mail.

Экспорт товаров из еврозоны в другие страны в августе вырос на 9,9% в годовом выражении — до €227,70 млрд. В то же время импорт увеличился на 16,7%, до €243,80 млрд. В июле 2026 года еврозона имела профицит торговли товарами в размере €10,70 млрд.

Машины и энергоносители

Ухудшение торгового баланса по сравнению с августом 2025 года больше всего связывали с категорией машин и транспортных средств: профицит в размере €7,20 млрд сменился дефицитом в €0,70 млрд. Дефицит торговли энергоносителями за этот период вырос с €21,30 млрд до €26,70 млрд.

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За январь—август 2026 года совокупный дефицит еврозоны составил €5,40 млрд, тогда как за аналогичный период 2025 года был зафиксирован профицит €90,90 млрд. Экспорт за восемь месяцев вырос на 2,1%, до €1,99 трлн, а импорт — на 7,3%, до €2 трлн.

Показатели Европейского Союза

Европейский Союз в августе имел дефицит торговли товарами со странами за пределами ЕС в размере €25,20 млрд против €7,50 млрд годом ранее. В июле блок фиксировал профицит в €4 млрд. Экспорт за пределы ЕС вырос на 9,4%, до €202,90 млрд, а импорт — на 18,2%, до €228 млрд.

В январе—августе дефицит ЕС составил €46,10 млрд, тогда как в соответствующий период 2025 года блок имел профицит €76,40 млрд. За это время экспорт вырос на 0,4%, до €1,77 трлн, а импорт — на 7,7%, до €1,81 трлн.

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