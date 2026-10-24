В Японии компания Park24 планирует выплатить по 3 тысячи иен наличными или подарочными картами пользователям сервиса каршеринга Times Car, которых затронула недавняя утечка данных. Как сообщает The Japan Times, компания подтвердила компрометацию примерно 6,62 миллиона учетных записей пользователей.

Кому назначат выплаты

Право на выплату получат примерно 1,46 миллиона аккаунтов, с которых наружу были переданы изображения документов, удостоверяющих личность, в частности водительских удостоверений. В Park24 заявили, что будут рассматривать каждый случай отдельно, если пострадавшие понесут реальный ущерб.

Компания также отметила, что изображения документов нельзя было сразу просмотреть, поскольку они были зашифрованы.

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Расходы и подготовка иска

Общую стоимость выплат Park24 оценивает примерно в 4,4 миллиарда иен. Компания планирует отразить в финансовой отчетности за год, заканчивающийся в этом месяце, чрезвычайный убыток в размере 5,5 миллиарда иен, который также будет включать другие расходы, связанные с утечкой данных.

Юридическая фирма Makino Law Office намерена объединить пострадавших пользователей и подать иск о возмещении ущерба против оператора Times Car и других сторон. Представитель фирмы Юки Макино назвал предложенную сумму слишком низкой из-за рисков кражи личных данных и необходимости пользователям реагировать на возможные последствия утечки. По его словам, для участия в планируемом иске онлайн зарегистрировались более 90 тысяч человек.

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