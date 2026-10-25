W Arabii Saudyjskiej narodowa spółka żeglugowa Bahri zawarła z International Maritime Industries kontrakt na budowę i dostawę trzech bardzo dużych tankowców do przewozu ropy naftowej. Łączna wartość umowy wynosi około 451 mln dolarów, czyli 1,692 mld riali saudyjskich, informuje Asharq Al-Awsat.

Dostawy w latach 2029–2030

Nośność każdego statku wyniesie 320 tys. ton. Tankowce mają być przekazywane Bahri etapami w latach 2029 i 2030, wynika z ujawnienia informacji przez spółkę na saudyjskiej giełdzie Tadawul.

Efekt finansowy kontraktu zostanie odzwierciedlony w sprawozdawczości Bahri po otrzymaniu statków i rozpoczęciu ich komercyjnej eksploatacji. Umowa będzie obowiązywać do momentu przekazania ostatniego tankowca.

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Rozbudowa floty

Bahri oświadczyła, że umowa jest częścią strategii modernizacji floty i zwiększania długoterminowych możliwości operacyjnych spółki. Według firmy wspiera ona również kierunek Arabii Saudyjskiej na rozwój konkurencyjnego sektora morskiego, lokalizację przemysłu stoczniowego i powiązanych z nim łańcuchów dostaw w ramach programu transformacji gospodarczej Vision 2030.

Po podpisaniu kontraktu liczba statków Bahri budowanych w Arabii Saudyjskiej wzrośnie do dziewięciu: sześciu masowców i trzech bardzo dużych tankowców do przewozu ropy naftowej. Spółka planuje sfinansować kontrakt z połączenia środków własnych i finansowania bankowego.

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