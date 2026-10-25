在沙特阿拉伯，国家航运公司Bahri与International Maritime Industries签署了一份合同，用于建造和交付3艘超大型原油运输船。该交易总价值约为4.51亿美元，即16.92亿沙特里亚尔，Asharq Al-Awsat报道。

2029年至2030年交付

每艘船的载重吨将为32万吨。根据该公司在沙特证券交易所Tadawul披露的信息，这些油轮将于2029年和2030年分阶段交付给Bahri。

在船舶接收并开始商业运营后，该合同的财务影响将反映在Bahri的财务报表中。该协议将持续有效，直至最后一艘油轮交付。

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扩大船队

Bahri表示，这项交易是其船队现代化和扩大公司长期运营能力战略的一部分。该公司称，该交易还支持沙特阿拉伯在Vision 2030经济转型计划框架下发展具有竞争力的海事行业、推动造船业及相关供应链本地化的方针。

合同签署后，Bahri在沙特阿拉伯建造的船舶数量将增至9艘：6艘散货船和3艘超大型原油运输船。该公司计划通过自有资金和银行融资相结合的方式为该合同提供资金。

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