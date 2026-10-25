В Саудовской Аравии национальная судоходная компания Bahri заключила с International Maritime Industries контракт на строительство и поставку трёх сверхкрупных танкеров для перевозки сырой нефти. Общая стоимость сделки составляет около $451 млн, или 1,692 млрд саудовских риалов, сообщает Asharq Al-Awsat.

Поставки в 2029–2030 годах

Дедвейт каждого судна составит 320 тыс. тонн. Танкерные суда должны передаваться Bahri поэтапно в течение 2029 и 2030 годов, следует из раскрытия компании на Саудовской фондовой бирже Tadawul.

Финансовый эффект от контракта будет отражён в отчётности Bahri после получения судов и начала их коммерческой эксплуатации. Срок действия соглашения продлится до передачи последнего танкера.

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Расширение флота

В Bahri заявили, что сделка является частью стратегии модернизации флота и наращивания долгосрочных операционных возможностей компании. По данным компании, она также поддерживает курс Саудовской Аравии на развитие конкурентоспособного морского сектора, локализацию судостроения и связанных с ним цепочек поставок в рамках программы экономической трансформации Vision 2030.

После подписания контракта число судов Bahri, строящихся в Саудовской Аравии, вырастет до девяти: шести сухогрузов и трёх сверхкрупных нефтяных танкеров. Компания планирует финансировать контракт за счёт сочетания собственных средств и банковского финансирования.

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