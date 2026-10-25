Riyadh Air przeniosła loty z Rijadu do Al-Kasimu — AeroTime

Linia lotnicza Riyadh Air przeniosła realizację lotów z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Króla Chaleda w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej do Międzynarodowego Portu Lotniczego Al-Kasim. Przewoźnik wznawia loty po atakach Huti, informuje AeroTime.

Jakie loty przeniesiono

Od 25 października 2026 roku loty Riyadh Air do Kairu, Dhaki, Dżuddy, londyńskiego lotniska Heathrow, Lahauru i Islamabadu mają wylatywać z Al-Kasimu zamiast z Rijadu. Przewoźnik obiecuje pasażerom bezpłatny transfer autobusowy z Rijadu do nowego lotniska odlotu. Według firmy podróż potrwa ponad trzy godziny.

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Funkcjonowanie stołecznego lotniska

25 października Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chaleda poinformował o wznowieniu działalności: terminal 1 przeznaczono dla lotów krajowych, a terminal 2 — dla lotów międzynarodowych. Według AeroTime po ataku na lotnisko 10 października, w którym zginęło 12 osób, loty z Rijadu zostały zawieszone lub podlegały rządowym ograniczeniom.

Tego samego dnia władze Arabii Saudyjskiej poinformowały o przechwyceniu i zniszczeniu dziesięciu rakiet balistycznych, które Huti wystrzelili w kierunku południowego regionu kraju. Wcześniej strona saudyjska również informowała o przechwyceniu rakiety lecącej w kierunku Rijadu.

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