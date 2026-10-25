Riyadh Air перенесла рейсы из Эр-Рияда в Эль-Касим — AeroTime

Авиакомпания Riyadh Air перенесла выполнение рейсов из Международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в Международный аэропорт Эль-Касим. Перевозчик возобновляет полеты после атак хуситов, сообщает AeroTime.

Какие рейсы перенесли

С 25 октября 2026 года из Эль-Касима вместо Эр-Рияда должны вылетать рейсы Riyadh Air в Каир, Дакку, Джидду, лондонский аэропорт Хитроу, Лахор и Исламабад. Для пассажиров из Эр-Рияда до нового аэропорта вылета перевозчик обещает бесплатный автобусный трансфер. По данным компании, поездка продлится более трех часов.

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Работа столичного аэропорта

25 октября Международный аэропорт имени короля Халида заявил о возобновлении работы: терминал 1 предназначен для внутренних рейсов, а терминал 2 — для международных. По данным AeroTime, после атаки на аэропорт 10 октября, в результате которой погибли 12 человек, рейсы из Эр-Рияда приостанавливались или подпадали под правительственные ограничения.

В тот же день власти Саудовской Аравии сообщили о перехвате и уничтожении десяти баллистических ракет, которые хуситы запустили в направлении южного региона страны. Ранее саудовская сторона также заявляла о перехвате ракеты, направлявшейся на Эр-Рияд.

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