KFC w USA od stycznia zacznie zastępować firmowe napoje gazowane PepsiCo produktami Coca-Coli w 3700 restauracjach. Partnerstwo KFC i PepsiCo trwało około 40 lat i rozpoczęło się, gdy PepsiCo była właścicielem sieci restauracji ze smażonym kurczakiem. W 1997 roku PepsiCo wyodrębniła KFC jako osobną spółkę, informuje Fortune.

Pozycja Pepsi na rynku

Według branżowego wydania Beverage Digest, udział Pepsi-Coli w amerykańskim rynku napojów gazowanych pod względem wolumenu wyniósł w ubiegłym roku 8,1%, podczas gdy Coca-Cola miała 18,5%. W 2024 roku Pepsi po raz pierwszy spadła na trzecie miejsce, ustępując także Dr Pepper, i nadal pozostaje trzecia. Sprzedaż Diet Coke i Coke Zero również kilkakrotnie przewyższa wyniki odpowiadających im produktów Pepsi.

Dyrektor generalny PepsiCo Ramon Laguarta powiedział analitykom, że firma jest niezadowolona z wyników biznesu napojowego i zwiększa uwagę poświęcaną napojom gazowanym. W minionym kwartale wolumen sprzedaży północnoamerykańskiego biznesu napojowego PepsiCo, wartego 28 mld dolarów, spadł o 2%. Jednocześnie poprawiła się sprzedaż napojów niegazowanych, w tym Gatorade, Aquafina i Ocean Spray.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Możliwe kroki PepsiCo

W ubiegłym roku PepsiCo uzyskała niemal 94 mld dolarów przychodów. Około 58% tej kwoty zapewnił biznes żywności i przekąsek, obejmujący chipsy Fritos i Doritos oraz markę Quaker. Kolejne 30% łącznych przychodów przypadło na napoje w Ameryce Północnej. Marża operacyjna działu Frito-Lay w regionie regularnie była około dwukrotnie wyższa niż w amerykańskim biznesie napojowym.

Firma może zintensyfikować rozwój marek Pepsi, Mountain Dew i Poppi — prebiotycznego napoju gazowanego, kupionego przez PepsiCo w ubiegłym roku za 2 mld dolarów. Może to oznaczać dodatkowe wydatki na marketing i reklamę, opłacanie lepszej ekspozycji produktów w sklepach oraz obniżanie cen.

Laguarta dopuścił także możliwość powrotu do modelu, w którym firma przekazuje należące do niej zakłady rozlewnicze partnerom franczyzowym. Jak powiedział, mogłoby to potencjalnie poprawić realizację operacyjną i marżę. Jednocześnie analitycy ostrzegają, że taka transformacja będzie trudna i może potrwać latami. Prezes KFC U.S. Catherine Tan-Gillespie powiedziała pracownikom, że współpraca z Coca-Colą powinna dać sieci możliwość wdrażania innowacji i uwzględniania zmieniających się gustów konsumentów. Taco Bell tymczasem przedłużył umowę z Pepsi o kolejne 10 lat.

Czytaj nas na