从1月起，美国肯德基将开始在3700家餐厅用可口可乐产品替换百事公司的软饮料。肯德基与百事公司的合作持续了约40年，始于百事公司拥有这家炸鸡连锁餐厅之时。1997年，百事公司将肯德基拆分为一家独立公司，《财富》报道。

百事的市场地位

据行业刊物《饮料文摘》（Beverage Digest）数据，按销量计算，百事可乐去年在美国软饮料市场的份额为8.1%，而可口可乐为18.5%。2024年，百事首次跌至第三位，也落后于胡椒博士，并一直保持在第三位。健怡可乐和零度可乐的销量也数倍超过百事相应产品的销量。

百事公司首席执行官拉蒙·拉瓜尔塔告诉分析师，公司对饮料业务的表现不满意，正加大对碳酸饮料的关注。上个季度，价值280亿美元的百事公司北美饮料业务销量下降了2%。与此同时，包括佳得乐、Aquafina和Ocean Spray在内的非碳酸饮料销量有所改善。

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百事公司可能采取的措施

去年，百事公司获得了近940亿美元收入。其中约58%来自食品和零食业务，该业务包括Fritos和Doritos薯片以及桂格品牌。另外30%的总收入来自北美饮料业务。Frito-Lay部门在该地区的营业利润率通常约为美国饮料业务的两倍。

公司可能加强发展百事、激浪和Poppi品牌——Poppi是一款益生元碳酸饮料，百事公司去年以20亿美元收购。此举可能意味着增加营销和广告支出，为产品在商店中获得更好的陈列位置付费，以及降低价格。

拉瓜尔塔还表示，不排除回归这样一种模式：公司将其拥有的饮料灌装厂交给特许经营合作伙伴。按他的说法，这可能改善运营执行和利润率。与此同时，分析师警告称，这种转变将会很复杂，并可能持续数年。肯德基美国公司总裁凯瑟琳·谭-吉莱斯皮对员工表示，与可口可乐的合作应让该连锁店有机会引入创新，并适应消费者口味的变化。与此同时，塔可钟将与百事的合同延长了10年。

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