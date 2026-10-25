巴西航空公司Azul已达成一项最高20亿雷亚尔、约合3.97亿美元的贷款，用于为巴西定期国内航班采购航空燃油。该交易的信贷风险由联邦政府通过担保基金和担保管理局（ABGF）以及出口担保基金承担，The Rio Times报道。

资金将仅用于燃油

Azul于2026年10月24日向市场披露了这笔融资。该公司表示，资金将专门用于支付为定期国内运营采购的航空燃油。该航空公司还表示，在燃油价格波动的情况下，这笔贷款将增强流动性并提供更大的财务灵活性。

该融资是在Azul重组计划框架内设想的。出口担保基金于1999年设立，用于覆盖出口信贷保险的国家担保。立法修订将其适用范围扩大至民用航空国内信贷保险和航空燃油融资。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

高燃油价格制约复苏

Azul于2026年2月结束了在美国依据《破产法》第11章进行的破产保护程序。公司首席财务官安东尼奥·卡洛斯·加西亚表示，高企的航空燃油价格正在拖慢该航空公司的复苏，并对其利润率构成压力。

据他表示，Azul第二季度的运输量同比下降超过10%，并预计到2026年底将比2025年低约5%。该公司通过票价将燃油价格上涨的约60%至65%转嫁给乘客。8月，Azul表示其总债务已降至214亿雷亚尔，约合42.5亿美元。

这是Azul在不到一个月内采取的第三项融资举措。9月底，该公司与巴西开发银行BNDES达成最高26.6亿雷亚尔的贷款协议；10月20日，美国航空行使了其全部认股权证，并获得3180万股Azul新股——约占流通股的7.9%。

关注我们在