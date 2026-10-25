Бразильская авиакомпания Azul договорилась о кредите объемом до 2 млрд реалов, или около 397 млн долларов, для закупки авиатоплива на регулярные внутренние рейсы в Бразилии. Кредитный риск по сделке покрывает федеральное правительство через Агентство по управлению гарантийными фондами и гарантиями (ABGF) и Фонд экспортных гарантий, сообщает The Rio Times.

Средства направят только на топливо

Azul сообщила рынку о финансировании 24 октября 2026 года. Компания отметила, что средства будут использоваться исключительно для оплаты авиационного топлива, приобретенного для регулярных внутренних операций. В авиакомпании также заявили, что кредит должен укрепить ликвидность и обеспечить большую финансовую гибкость в условиях колебания цен на топливо.

Финансирование предусматривалось в рамках плана реструктуризации Azul. Фонд экспортных гарантий был создан в 1999 году для покрытия государственных гарантий по страхованию экспортных кредитов. Изменения в законодательстве распространили его действие на внутреннее кредитное страхование гражданской авиации и финансирование авиатоплива.

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Высокие цены на топливо сдерживают восстановление

Azul вышла из процедуры защиты от банкротства по Главе 11 в США в феврале 2026 года. Финансовый директор компании Антонио Карлос Гарсия заявил, что высокие цены на авиатопливо замедляют восстановление перевозчика и оказывают давление на его маржу.

По его словам, во втором квартале Azul сократила объемы перевозок более чем на 10% в годовом выражении и ожидает, что в конце 2026 года они будут примерно на 5% ниже, чем в 2025 году. Компания переложила на пассажиров через тарифы около 60–65% роста цен на топливо. В августе Azul сообщала о сокращении общего долга до 21,4 млрд реалов, или примерно 4,25 млрд долларов.

Это уже третий шаг Azul по привлечению финансирования менее чем за месяц. В конце сентября компания заключила кредитное соглашение с Бразильским банком развития BNDES на сумму до 2,66 млрд реалов, а 20 октября American Airlines исполнила все свои варранты и получила 31,8 млн новых акций Azul — около 7,9% акций в обращении.

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