Brazylijskie linie lotnicze Azul uzgodniły pożyczkę w wysokości do 2 mld reali, czyli około 397 mln dolarów, na zakup paliwa lotniczego dla regularnych lotów krajowych w Brazylii. Ryzyko kredytowe transakcji pokrywa rząd federalny za pośrednictwem Agencji Zarządzania Funduszami Gwarancyjnymi i Gwarancjami (ABGF) oraz Funduszu Gwarancji Eksportowych, informuje The Rio Times.

Środki zostaną przeznaczone wyłącznie na paliwo

Azul poinformował rynek o finansowaniu 24 października 2026 roku. Spółka zaznaczyła, że środki będą wykorzystywane wyłącznie do opłacenia paliwa lotniczego zakupionego na potrzeby regularnych operacji krajowych. Linie oświadczyły również, że pożyczka ma wzmocnić płynność i zapewnić większą elastyczność finansową w warunkach wahań cen paliwa.

Finansowanie przewidziano w ramach planu restrukturyzacji Azul. Fundusz Gwarancji Eksportowych utworzono w 1999 roku, aby pokrywać gwarancje państwowe w zakresie ubezpieczeń kredytów eksportowych. Zmiany w przepisach rozszerzyły jego działanie na krajowe ubezpieczenia kredytowe dla lotnictwa cywilnego oraz finansowanie paliwa lotniczego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wysokie ceny paliwa hamują odbudowę

Azul zakończył postępowanie ochronne przed upadłością na podstawie Rozdziału 11 w USA w lutym 2026 roku. Dyrektor finansowy spółki Antonio Carlos Garcia powiedział, że wysokie ceny paliwa lotniczego spowalniają odbudowę przewoźnika i wywierają presję na jego marże.

Według niego w drugim kwartale Azul zmniejszył wolumen przewozów o ponad 10% rok do roku i oczekuje, że pod koniec 2026 roku będzie on o około 5% niższy niż w 2025 roku. Spółka przeniosła na pasażerów w taryfach około 60–65% wzrostu cen paliwa. W sierpniu Azul informował o zmniejszeniu całkowitego zadłużenia do 21,4 mld reali, czyli około 4,25 mld dolarów.

To już trzeci krok Azul w pozyskiwaniu finansowania w ciągu niespełna miesiąca. Pod koniec września spółka zawarła umowę kredytową z Brazylijskim Bankiem Rozwoju BNDES na kwotę do 2,66 mld reali, a 20 października American Airlines wykonały wszystkie swoje warranty i otrzymały 31,8 mln nowych akcji Azul — około 7,9% akcji pozostających w obrocie.

Czytaj nas na