KFC в США с января начнет заменять фирменные газированные напитки PepsiCo продукцией Coca-Cola в 3700 ресторанах. Партнерство KFC и PepsiCo длилось около 40 лет и началось, когда PepsiCo владела сетью ресторанов жареной курицы. В 1997 году PepsiCo выделила KFC в отдельную компанию, сообщает Fortune.

Позиции Pepsi на рынке

По данным профильного издания Beverage Digest, доля Pepsi-Cola на рынке газированных напитков США по объему в прошлом году составила 8,1%, тогда как Coca-Cola имела 18,5%. В 2024 году Pepsi впервые опустилась на третье место, уступив также Dr Pepper, и до сих пор остается третьей. Продажи Diet Coke и Coke Zero также в несколько раз превышают показатели соответствующих продуктов Pepsi.

Генеральный директор PepsiCo Рамон Лагуарта сообщил аналитикам, что компания недовольна результатами напиточного бизнеса и усиливает внимание к газированным напиткам. В прошлом квартале объемы продаж североамериканского напиточного бизнеса PepsiCo стоимостью 28 млрд долларов снизились на 2%. В то же время продажи негазированных напитков, в частности Gatorade, Aquafina и Ocean Spray, улучшились.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возможные шаги PepsiCo

В прошлом году PepsiCo получила почти 94 млрд долларов выручки. Около 58% этой суммы обеспечил бизнес продуктов питания и снеков, в который входят чипсы Fritos и Doritos и бренд Quaker. Еще 30% общей выручки пришлось на напитки в Северной Америке. Операционная маржа подразделения Frito-Lay в регионе регулярно была примерно вдвое выше показателя американского напиточного бизнеса.

Компания может усилить развитие брендов Pepsi, Mountain Dew и Poppi — пребиотического газированного напитка, приобретенного PepsiCo в прошлом году за 2 млрд долларов. Это может означать дополнительные расходы на маркетинг и рекламу, оплату лучшего размещения товаров в магазинах и снижение цен.

Лагуарта также допустил возможность возвращения к модели, при которой компания передает принадлежащие ей предприятия по розливу напитков франчайзинговым партнерам. По его словам, это потенциально может улучшить выполнение операций и маржу. В то же время аналитики предостерегают, что такой переход будет сложным и может занять годы. Президент KFC U.S. Кэтрин Тан-Гиллеспи заявила сотрудникам, что сотрудничество с Coca-Cola должно дать сети возможность внедрять инновации и учитывать изменения вкусов потребителей. Taco Bell тем временем продлила контракт с Pepsi еще на 10 лет.

Читай нас в