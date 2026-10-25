В Пакистане целевой показатель доходов Национального управления автомобильных дорог (NHA) на текущий финансовый год увеличили с 66 млрд до 160 млрд пакистанских рупий, а расходы ведомства ограничили 50 млрд рупий. Об этом федеральный министр коммуникаций Абдул Алим Хан заявил в Лахоре во время выступления в Торгово-промышленной палате Лахора, сообщает Dawn.

Средства на дороги

По словам министра, дополнительные 10 млрд рупий из доходов NHA планируют направить на расширение автомагистрали Лахор—Сиалкот с четырех до шести полос движения. Поступления от платы за проезд и других источников, по его словам, будут использоваться для строительства новых дорог и улучшения транспортной инфраструктуры по всей стране.

Хан также сообщил, что проект автомагистрали Лахор—Хайбер должны завершить в 2027 году. По его оценке, проект скоростной дороги в Белуджистане улучшит доступ к отдаленным районам и снизит риски, связанные с опасными дорогами и частыми авариями. Его завершение ожидается до конца следующего года.

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Расходы и позиция бизнеса

Министр отметил, что значительная часть доходов NHA расходуется на зарплаты, текущее содержание и ремонт дорог, а также аварийное восстановление поврежденных наводнениями дорог и мостов. Он упомянул о 224 млрд рупий, выделенных на текущие проекты в рамках Программы развития государственного сектора на 2024 год. По словам Хана, значительная часть этих средств предназначена для проектов национальных автомагистралей в Белуджистане.

Хан заявил, что представил премьер-министру предложения по облегчению ведения бизнеса для решения проблем промышленного сектора. Он также призвал банки рассмотреть реструктуризацию кредитов промышленников, пострадавших от высоких процентных ставок.

Президент Торгово-промышленной палаты Лахора Али Хуссам Асгар призвал правительство изменить законодательство, связанное с предпринимательством, чтобы облегчить работу торговцев и промышленников. Он также попросил NHA консультироваться с крупными торговыми палатами перед повышением тарифов за проезд, поскольку такие тарифы увеличивают грузовые и транспортные расходы бизнеса.

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