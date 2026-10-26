Южнокорейский производитель микросхем памяти SK hynix рассматривает возможность выплаты специальных дивидендов на сумму около 16 трлн вон, или $12 млрд. По данным южнокорейской газеты Dong-A Ilbo, выплату могут профинансировать прибылью от продажи доли компании в японском производителе чипов памяти Kioxia.

Возможное объявление в среду

Об этом Korea Herald сообщил в материале Reuters со ссылкой на Dong-A Ilbo. Газета отметила, что SK hynix может объявить об этом плане вместе с финансовыми результатами за третий квартал в среду.

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Речь идет именно о возможном специальном дивиденде, а не об официально утвержденном решении компании. В сообщении не указано, было ли уже принято решение относительно суммы, сроков или механизма выплаты.

Комментарий компании не получили

Reuters не удалось получить комментарий SK hynix вне обычного рабочего времени. Поэтому информация Dong-A Ilbo о возможном дивиденде на момент публикации не имела подтверждения от компании.

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