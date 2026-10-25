ОАЭ и Бенин 25 октября в Абу-Даби подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Документ был подписан в присутствии президента ОАЭ шейха Мохамеда и президента Бенина Ромуальда Ваданьи, сообщает The National.

Условия соглашения

Документ подписали министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль-Зеюди и министр туризма и внешней торговли Бенина Олусегун Аджади Бакари. После ратификации соглашение должно предусматривать снижение или отмену пошлин на широкий спектр товаров, устранение торговых барьеров и улучшение доступа к рынкам для поставщиков услуг и инвесторов.

Президент ОАЭ заявил, что соглашение является важной вехой в двусторонних отношениях. По его словам, оно отражает общее стремление государств к долгосрочным целям развития, новым возможностям для деловых сообществ, укреплению экономической устойчивости, а также благосостоянию и стабильности в регионах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рост торговли

Объем двусторонней ненефтяной торговли в 2025 году достиг 2,15 млрд долларов. Это на 65% больше, чем годом ранее, и более чем вдвое превышает показатель 2021 года, составлявший 1,01 млрд долларов.

В первом полугодии 2026 года двусторонняя ненефтяная торговля достигла 1,29 млрд долларов, что на 37,4% больше в годовом выражении. Президент Бенина Ромуальд Ваданьи также подчеркнул значение договоренности для продвижения общих целей устойчивого развития.

Читай нас в