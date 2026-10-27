Предложение индийской Tata Motors о приобретении итальянского производителя грузовиков Iveco преодолело 80-процентный порог принятия. В последний день действия тендерного предложения уровень его принятия достиг 87,8%, свидетельствует сообщение Итальянской фондовой биржи.

По предварительным результатам Tata Motors владеет 89,42% обыкновенного акционерного капитала Iveco. Об этом сообщили обе компании, пишет TimesLIVE.

Окончательные результаты 29 октября

Окончательные результаты тендерного предложения должны сообщить до открытия рынка 29 октября. Iveco также заявила, что предложение повторно откроют со 2 по 6 ноября.

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Тендерное предложение действовало с 7 сентября до понедельника. 9 октября Tata Motors повысила цену предложения с 14,10 евро до 14,40 евро за акцию.

Сделка на 3,8 млрд евро

В прошлом году Tata Motors договорилась о приобретении бизнеса Iveco по производству коммерческих автомобилей. Стоимость сделки оценивалась в 3,8 млрд евро.

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