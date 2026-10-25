ZEA i Benin podpisały 25 października w Abu Zabi umowę o kompleksowym partnerstwie gospodarczym. Dokument podpisano w obecności prezydenta ZEA szejka Mohameda i prezydenta Beninu Romualda Wadagniego, informuje The National.

Warunki umowy

Dokument podpisali minister handlu zagranicznego ZEA Thani Al-Zejoudi oraz minister turystyki i handlu zagranicznego Beninu Olushegun Adjadi Bakari. Po ratyfikacji umowa ma przewidywać obniżenie lub zniesienie ceł na szeroką gamę towarów, usunięcie barier handlowych oraz poprawę dostępu do rynków dla usługodawców i inwestorów.

Prezydent ZEA oświadczył, że umowa jest ważnym kamieniem milowym w relacjach dwustronnych. Jak powiedział, odzwierciedla ona wspólne dążenie państw do długoterminowych celów rozwojowych, nowych możliwości dla środowisk biznesowych, wzmocnienia odporności gospodarczej, a także dobrobytu i stabilności w regionach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wzrost handlu

Wartość dwustronnego handlu poza sektorem naftowym osiągnęła w 2025 roku 2,15 mld dolarów. To o 65% więcej niż rok wcześniej i ponad dwukrotnie więcej niż w 2021 roku, gdy wyniosła 1,01 mld dolarów.

W pierwszej połowie 2026 roku dwustronny handel poza sektorem naftowym osiągnął 1,29 mld dolarów, co oznacza wzrost o 37,4% rok do roku. Prezydent Beninu Romuald Wadagni również podkreślił znaczenie porozumienia dla realizacji wspólnych celów zrównoważonego rozwoju.

Czytaj nas na