Japońska sieć rodzinnych restauracji włoskich Saizeriya podniesie w tym miesiącu ceny średnio o 6%. W lokalach o wyższych kosztach operacyjnych ceny wzrosną o 10%. Decyzja jest związana ze wzrostem cen surowców i energii, informuje The Japan Times.

Pierwsza podwyżka na dużą skalę

Dyrektor generalny Saizeriya Hideharu Matsutani oświadczył 14 października, że firma jest zmuszona zrewidować ceny. Jak powiedział, obecnie nie ma innego wyjścia, a w razie utraty części klientów firma uzna, że nie zdołała ich zatrzymać.

W 2020 roku sieć już zmieniła ceny podczas pandemii COVID-19, zaokrąglając je, aby ograniczyć obieg monet. Obecna rewizja będzie jednak pierwszą kompleksową podwyżką cen od czasu, gdy Saizeriya została spółką publiczną w 1998 roku. Po raz pierwszy ceny będą się również różnić w zależności od lokalizacji restauracji.

W szczególności cena firmowej doria po mediolańsku wzrośnie z 300 do 320 jenów. Przez długi czas sieć utrzymywała cenę tego dania na poziomie 300 jenów, ograniczając koszty dzięki robotom kelnerskim, własnym farmom warzywnym i zakładom przetwórczym.

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Presja kosztowa i prognozy firmy

Analityk branży spożywczej Daisuke Miwa powiązał trudności firmy ze wzrostem cen ropy i paliw w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie oraz innymi czynnikami geopolitycznymi. Według jego oceny koszty transportu towarów trudno już rekompensować wyłącznie działaniami ograniczającymi koszty.

Rentowność działalności restauracyjnej Saizeriya w Japonii wynosiła 3% według stanu na sierpień roku fiskalnego 2026. Jednocześnie firma prognozuje wzrost dochodu o 21,3% w 2027 roku dzięki otwieraniu restauracji w Japonii i za granicą, a także wzrostowej dynamice sprzedaży krajowej.

Firma nadal poszukuje nowych dostawców i usprawnia łańcuchy dostaw. Miwa zauważył, że jeśli koszty zakupu składników, w tym oliwy z oliwek, znacząco wzrosną, sieć może być zmuszona zmienić menu, co może wpłynąć na zadowolenie klientów.

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