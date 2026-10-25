W Islamabadzie doradca premiera Pakistanu ds. przemysłu i produkcji Haroon Akhtar Khan oświadczył, że banki nie udzielają kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom w ramach planowanego finansowania w wysokości 2,2 bln rupii pakistańskich. Poinformował o tym Dawn.

Cel finansowania do 2028 roku

Podczas spotkania konsultacyjnego Khan wezwał regulatorów, w tym Bank Państwowy Pakistanu oraz Komisję Papierów Wartościowych i Giełd Pakistanu, do wspierania rozwoju małych kredytów, leasingu i ochrony ubezpieczeniowej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Uczestnikom spotkania przekazano, że premier Shehbaz Sharif wcześniej polecił zwiększyć łączną wartość finansowania małych i średnich przedsiębiorstw z 1,1 bln do 2,2 bln rupii pakistańskich do 2028 roku. Polecił również uprościć procedury kredytowe, poprawić koordynację z klastrami biznesowymi oraz pomagać przedsiębiorstwom uprawnionym do finansowania w uzyskaniu środków.

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Skargi przedsiębiorców na procedury

Konsultacje przeprowadzono po skargach przedstawicieli różnych sektorów, że banki nie udzielają finansowania małym i średnim przedsiębiorstwom. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, klastrów biznesowych, banków, Banku Państwowego Pakistanu oraz właściwych organów rządowych.

Przedstawiciele biznesu wskazali na ograniczenia finansowe i bariery proceduralne, które utrudniają uzyskanie kredytów na rozszerzenie działalności, uzupełnienie kapitału obrotowego i wykorzystanie możliwości biznesowych. Wśród problemów wymienili brak w bankach ustandaryzowanych formularzy wniosków, list wymaganych dokumentów, a także właściwego potwierdzania otrzymania wniosków i informowania o podjętych decyzjach.

Uczestnicy wezwali banki do poprawy oceny kredytobiorców na podstawie przepływów pieniężnych, udokumentowanych transakcji oraz dopuszczalnych alternatywnych form zastawu lub zabezpieczenia. Według Khana ograniczony dostęp do finansowania hamuje rozwój wielu rentownych małych i średnich przedsiębiorstw, które przyczyniają się do PKB, eksportu i zatrudnienia pozarolniczego w kraju.

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