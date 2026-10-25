巴基斯坦银行未向中小企业提供2.2万亿卢比融资——Dawn

在伊斯兰堡，巴基斯坦总理工业和生产事务顾问哈伦·阿赫塔尔·汗表示，银行未在计划中的2.2万亿巴基斯坦卢比融资框架下向中小企业提供贷款。Dawn报道。

截至2028年的融资目标

在一次咨询会议期间，汗呼吁监管机构，包括巴基斯坦国家银行和巴基斯坦证券交易委员会，推动面向中小企业的小额贷款、租赁和保险保障的发展。

与会者获悉，谢赫巴兹·谢里夫总理此前已指示，到2028年将中小企业融资总额从1.1万亿巴基斯坦卢比提高至2.2万亿巴基斯坦卢比。他还指示简化贷款程序，加强与商业集群的协调，并帮助有资格获得融资的企业取得资金。

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企业家对程序的投诉

在来自不同领域代表投诉银行未向中小企业提供融资后，举行了此次咨询会议。企业、商业集群、银行、巴基斯坦国家银行及相关政府部门的代表参加了会议。

商界代表指出，资金限制和程序性障碍使企业难以获得贷款，以扩大经营、补充营运资金和把握商业机会。他们列举的问题包括，银行缺乏标准化申请表、所需文件清单，以及对收到申请的适当确认和对已作出决定的通知。

与会者呼吁银行根据现金流、已记录的交易以及可接受的替代抵押或担保形式，改进对借款人的评估。汗表示，融资渠道有限阻碍了许多具有发展潜力的中小企业成长，这些企业为该国国内生产总值、出口和非农业就业作出贡献。

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