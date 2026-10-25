В Исламабаде советник премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности и производства Харун Ахтар Хан заявил, что банки не предоставляют кредиты малым и средним предприятиям в рамках запланированного финансирования объемом 2,2 трлн пакистанских рупий. Об этом сообщает Dawn.

Цель финансирования до 2028 года

Во время консультационной встречи Хан призвал регуляторов, в частности Государственный банк Пакистана и Комиссию по ценным бумагам и биржам Пакистана, содействовать развитию малых кредитов, лизинга и страхового покрытия для малого и среднего бизнеса.

Участникам встречи сообщили, что премьер-министр Шехбаз Шариф ранее поручил увеличить общий объем финансирования малых и средних предприятий с 1,1 трлн до 2,2 трлн пакистанских рупий к 2028 году. Он также поручил упростить процедуры кредитования, улучшить координацию с бизнес-кластерами и помогать предприятиям, имеющим право на финансирование, получать средства.

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Жалобы предпринимателей на процедуры

Консультации провели после жалоб представителей различных секторов на то, что банки не выдают финансирование малому и среднему бизнесу. Во встрече приняли участие представители предприятий, бизнес-кластеров, банков, Государственного банка Пакистана и профильных правительственных ведомств.

Представители бизнеса указали на финансовые ограничения и процедурные барьеры, которые усложняют получение кредитов для расширения деятельности, пополнения оборотного капитала и использования деловых возможностей. Среди проблем они назвали отсутствие у банков стандартизированных форм заявлений, перечней необходимых документов, а также надлежащего подтверждения получения заявлений и уведомления о принятых решениях.

Участники призвали банки улучшить оценку заемщиков по денежным потокам, документированным операциям и допустимым альтернативным формам залога или обеспечения. По словам Хана, ограниченный доступ к финансированию сдерживает развитие многих жизнеспособных малых и средних предприятий, которые вносят вклад в ВВП, экспорт и несельскохозяйственную занятость страны.

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