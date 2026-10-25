Японская сеть семейных итальянских ресторанов Saizeriya в этом месяце повысит цены в среднем на 6%. В заведениях с более высокими операционными расходами цены вырастут на 10%. Решение связано с удорожанием сырья и энергии, сообщает The Japan Times.

Первое масштабное повышение

Генеральный директор Saizeriya Хидэхару Мацутани заявил 14 октября, что компания вынуждена пересмотреть цены. По его словам, другого выхода сейчас нет, а в случае потери части клиентов компания признает, что не смогла их удержать.

В 2020 году сеть уже меняла цены во время пандемии COVID-19, округляя их, чтобы сократить оборот монет. Однако нынешний пересмотр станет первым комплексным повышением цен с тех пор, как Saizeriya стала публичной компанией в 1998 году. Также впервые цены будут различаться в зависимости от расположения ресторана.

В частности, стоимость фирменной миланской дории вырастет с 300 до 320 иен. На протяжении длительного времени сеть удерживала цену этого блюда на уровне 300 иен, сокращая расходы благодаря роботам-официантам, собственным овощным фермам и перерабатывающим предприятиям.

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Давление расходов и прогнозы компании

Аналитик пищевой отрасли Дайсукэ Мива связал трудности компании с ростом цен на нефть и топливо на фоне ситуации на Ближнем Востоке и других геополитических факторов. По его оценке, расходы на транспортировку товаров уже сложно компенсировать только мерами по сокращению затрат.

Рентабельность ресторанного бизнеса Saizeriya в Японии по состоянию на август 2026 финансового года составляла 3%. При этом компания прогнозирует рост дохода на 21,3% в 2027 году благодаря открытию ресторанов в Японии и за рубежом, а также восходящей динамике внутренних продаж.

Компания продолжает искать новых поставщиков и совершенствовать цепочки поставок. Мива отметил, что если затраты на закупку ингредиентов, в частности оливкового масла, существенно вырастут, сети может понадобиться изменить меню, что может повлиять на удовлетворенность клиентов.

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