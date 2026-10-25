Saizeriya підвищить ціни в Японії в середньому на 6% — The Japan Times

Японська мережа сімейних італійських ресторанів Saizeriya цього місяця підвищить ціни в середньому на 6%. У закладах із вищими операційними витратами ціни зростуть на 10%. Рішення пов’язане зі здорожчанням сировини та енергії, повідомляє The Japan Times.

Перше масштабне підвищення

Генеральний директор Saizeriya Хідехару Мацутані заявив 14 жовтня, що компанія змушена переглянути ціни. За його словами, іншого виходу наразі немає, а в разі втрати частини клієнтів компанія визнає, що не змогла їх утримати.

У 2020 році мережа вже змінювала ціни під час пандемії COVID-19, округлюючи їх, щоб скоротити обіг монет. Водночас нинішній перегляд стане першим комплексним підвищенням цін відтоді, як Saizeriya стала публічною компанією у 1998 році. Також уперше ціни відрізнятимуться залежно від розташування ресторану.

Зокрема, вартість фірмової міланської дорії зросте з 300 до 320 єн. Упродовж тривалого часу мережа утримувала ціну цієї страви на рівні 300 єн, скорочуючи витрати завдяки роботам-офіціантам, власним овочевим фермам і переробним підприємствам.

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Тиск витрат і прогнози компанії

Аналітик харчової галузі Дайсуке Міва пов’язав складнощі компанії зі зростанням цін на нафту й пальне на тлі ситуації на Близькому Сході та інших геополітичних чинників. За його оцінкою, витрати на транспортування товарів уже важко компенсувати лише заходами зі скорочення витрат.

Рентабельність ресторанного бізнесу Saizeriya в Японії станом на серпень 2026 фінансового року становила 3%. Водночас компанія прогнозує зростання доходу на 21,3% у 2027 році завдяки відкриттю ресторанів у Японії та за кордоном, а також висхідній динаміці внутрішніх продажів.

Компанія продовжує шукати нових постачальників та вдосконалювати ланцюги постачання. Міва зазначив, що якщо витрати на закупівлю інгредієнтів, зокрема оливкової олії, суттєво зростуть, мережі може знадобитися змінити меню, що може вплинути на задоволеність клієнтів.

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