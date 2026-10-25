日本家庭式意大利餐厅连锁Saizeriya将于本月平均上调6%的价格。在运营成本较高的门店，价格将上涨10%。《日本时报》报道称，该决定与原材料和能源成本上涨有关。

首次大规模涨价

Saizeriya首席执行官松谷秀治10月14日表示，公司不得不调整价格。他称，目前没有其他选择；如果失去部分顾客，公司将承认未能留住他们。

2020年，该连锁店已在COVID-19疫情期间调整过价格，通过取整以减少硬币流通。不过，此次调整将是Saizeriya自1998年成为上市公司以来首次全面涨价。价格也将首次因餐厅所在地而异。

其中，招牌米兰多利亚焗饭的价格将从300日元上涨至320日元。长期以来，该连锁店通过服务机器人、自有蔬菜农场和加工企业降低成本，将这道菜的价格维持在300日元。

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成本压力与公司预测

食品行业分析师三轮大辅将该公司的困难与中东局势及其他地缘政治因素背景下石油和燃料价格上涨联系起来。他评估认为，仅靠削减成本的措施已难以抵消商品运输成本。

截至2026财年8月，Saizeriya在日本的餐饮业务利润率为3%。与此同时，公司预计2027年收入将增长21.3%，这得益于在日本及海外开设餐厅，以及国内销售呈上升趋势。

公司继续寻找新的供应商并改善供应链。三轮指出，如果包括橄榄油在内的原料采购成本大幅上涨，该连锁店可能需要调整菜单，这可能影响顾客满意度。

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