KFC замінить Pepsi на Coca-Cola у 3700 ресторанах США — Fortune

KFC у США з січня почне замінювати фірмові газовані напої PepsiCo на продукцію Coca-Cola у 3700 ресторанах. Партнерство KFC і PepsiCo тривало близько 40 років та почалося, коли PepsiCo володіла мережею ресторанів зі смаженою куркою. У 1997 році PepsiCo виокремила KFC в окрему компанію, повідомляє Fortune.

Позиції Pepsi на ринку

За даними профільного видання Beverage Digest, торік частка Pepsi-Cola на ринку газованих напоїв США за обсягом становила 8,1%, тоді як Coca-Cola мала 18,5%. У 2024 році Pepsi вперше опустилася на третє місце, поступившись також Dr Pepper, і досі залишається третьою. Продажі Diet Coke і Coke Zero також у кілька разів перевищують показники відповідних продуктів Pepsi.

Генеральний директор PepsiCo Рамон Лагуарта повідомив аналітикам, що компанія незадоволена результатами напійного бізнесу та посилює увагу до газованих напоїв. Минулого кварталу обсяги продажу північноамериканського напійного бізнесу PepsiCo вартістю 28 млрд доларів знизилися на 2%. Водночас продажі негазованих напоїв, зокрема Gatorade, Aquafina та Ocean Spray, поліпшилися.

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Можливі кроки PepsiCo

Торік PepsiCo отримала майже 94 млрд доларів виручки. Близько 58% цієї суми забезпечив бізнес харчових продуктів і снеків, до якого входять чипси Fritos і Doritos та бренд Quaker. Ще 30% загальної виручки припало на напої в Північній Америці. Операційна маржа підрозділу Frito-Lay у регіоні регулярно була приблизно удвічі вищою за показник американського напійного бізнесу.

Компанія може посилити розвиток брендів Pepsi, Mountain Dew і Poppi — пребіотичного газованого напою, придбаного PepsiCo минулого року за 2 млрд доларів. Це може означати додаткові витрати на маркетинг і рекламу, оплату кращого розміщення товарів у магазинах та зниження цін.

Лагуарта також допустив можливість повернення до моделі, за якої компанія передає належні їй підприємства з розливу напоїв франчайзинговим партнерам. За його словами, це потенційно може поліпшити виконання операцій і маржу. Водночас аналітики застерігають, що такий перехід буде складним і може тривати роками. Президентка KFC U.S. Кетрін Тан-Гіллеспі заявила працівникам, що співпраця з Coca-Cola має дати мережі можливість упроваджувати інновації та враховувати зміни смаків споживачів. Taco Bell тим часом продовжила контракт із Pepsi ще на 10 років.

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