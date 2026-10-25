Deficyt handlowy Pakistanu z siedmioma regionalnymi krajami partnerskimi w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2026–2027, obejmującym lipiec–wrzesień, zmniejszył się o 26,35% do 2,85 mld dolarów. W analogicznym okresie rok wcześniej wynosił 3,87 mld dolarów, poinformował Dawn.

Deficyt zmniejszył się w związku ze spadkiem importu i umiarkowanym wzrostem eksportu. Eksport Pakistanu do tych siedmiu państw wzrósł rok do roku o 10,96%, z 779,425 mln do 864,878 mln dolarów. Jednocześnie import zmniejszył się o 20,02%, do 3,717 mld dolarów wobec 4,648 mld dolarów rok wcześniej.

Kluczowi partnerzy handlowi

Według Banku Państwowego Pakistanu na Zjednoczone Emiraty Arabskie przypadło 66,21% całego pakistańskiego eksportu do siedmiu państw w okresie lipiec–wrzesień. Udział Arabii Saudyjskiej wyniósł 19,45%, natomiast łączny udział pozostałych pięciu państw — 14,34%.

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Eksport do ZEA wzrósł o 16,35%, między innymi dzięki dostawom do Abu Zabi, Adżmanu i Fudżajry. Import z Emiratów spadł o 6,15%, głównie z powodu mniejszych dostaw produktów naftowych i innych towarów. Eksport do Arabii Saudyjskiej wzrósł o 4,92%, podczas gdy import z tego kraju zmniejszył się o 18,52%.

Zmiany w imporcie energii

Najbardziej spadły płatności za import z Kuwejtu i Kataru — odpowiednio o 97,46% i 72,51%. Na te dwa kraje przypadło 947,923 mln dolarów brutto spadku płatności importowych. Spadek ten częściowo zrekompensował gwałtowny wzrost importu z Omanu — o 97,40%.

Dostawy Pakistanu do Kataru zmniejszyły się o 22,79%, a do Kuwejtu — o 2,24%. Eksport do Bahrajnu spadł o 23,07%, podczas gdy dostawy do Jordanii i Omanu wzrosły odpowiednio o 4,70% i 10,73%. Pakistan nadal w dużej mierze zależy od importu energii z ZEA i Arabii Saudyjskiej, które łącznie odpowiadają za 90% takich zakupów.

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