Торговый дефицит Пакистана с семью региональными странами-партнерами в первом квартале 2026–2027 финансового года, охватывающем июль–сентябрь, сократился на 26,35% — до 2,85 млрд долларов. За аналогичный период годом ранее он составлял 3,87 млрд долларов, сообщает Dawn.

Сокращение дефицита произошло на фоне снижения импорта и умеренного роста экспорта. Экспорт Пакистана в эти семь стран вырос на 10,96% в годовом выражении — с 779,425 млн до 864,878 млн долларов. В то же время импорт сократился на 20,02% — до 3,717 млрд долларов против 4,648 млрд долларов годом ранее.

Ключевые торговые партнеры

По данным Государственного банка Пакистана, на Объединенные Арабские Эмираты пришлось 66,21% всего пакистанского экспорта в семь стран в июле–сентябре. Доля Саудовской Аравии составила 19,45%, тогда как совокупная доля остальных пяти государств — 14,34%.

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Экспорт в ОАЭ вырос на 16,35%, в частности благодаря поставкам в Абу-Даби, Аджман и Фуджейру. Импорт из Эмиратов снизился на 6,15%, преимущественно из-за меньших поставок нефтепродуктов и других товаров. Экспорт в Саудовскую Аравию вырос на 4,92%, тогда как импорт из этой страны сократился на 18,52%.

Изменения в импорте энергоносителей

Наиболее существенно сократились платежи за импорт из Кувейта и Катара — на 97,46% и 72,51% соответственно. На эти две страны пришлось 947,923 млн долларов валового сокращения импортных платежей. Это падение частично компенсировал резкий рост импорта из Омана — на 97,40%.

Поставки Пакистана в Катар снизились на 22,79%, а в Кувейт — на 2,24%. Экспорт в Бахрейн сократился на 23,07%, тогда как поставки в Иорданию и Оман выросли на 4,70% и 10,73% соответственно. Пакистан по-прежнему в значительной степени зависит от импорта энергоносителей из ОАЭ и Саудовской Аравии, на которые вместе приходится 90% таких закупок.

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