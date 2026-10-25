在覆盖7月至9月的2026—2027财年第一季度，巴基斯坦与七个地区伙伴国的贸易逆差下降26.35%，至28.5亿美元。去年同期为38.7亿美元，Dawn报道称。

逆差收窄是在进口下降和出口温和增长的背景下发生的。巴基斯坦对这七个国家的出口同比增长10.96%，从7.79425亿美元增至8.64878亿美元。与此同时，进口下降20.02%，从去年同期的46.48亿美元降至37.17亿美元。

主要贸易伙伴

根据巴基斯坦国家银行的数据，7月至9月，阿拉伯联合酋长国占巴基斯坦对这七个国家出口总额的66.21%。沙特阿拉伯占19.45%，其余五国合计占14.34%。

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对阿联酋的出口增长16.35%，其中包括对阿布扎比、阿治曼和富查伊拉的供应。来自阿联酋的进口下降6.15%，主要是由于石油产品和其他商品的进口减少。对沙特阿拉伯的出口增长4.92%，而从该国的进口下降18.52%。

能源进口的变化

从科威特和卡塔尔进口的支付额降幅最大，分别下降97.46%和72.51%。这两个国家占进口支付总减少额的9.47923亿美元。来自阿曼的进口大幅增长97.40%，部分抵消了这一降幅。

巴基斯坦对卡塔尔的供应下降22.79%，对科威特的供应下降2.24%。对巴林的出口下降23.07%，而对约旦和阿曼的供应分别增长4.70%和10.73%。巴基斯坦仍在很大程度上依赖从阿联酋和沙特阿拉伯进口能源，两国合计占此类采购的90%。

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