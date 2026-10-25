W Pakistanie cel dochodów Krajowego Zarządu Autostrad (NHA) na bieżący rok fiskalny podniesiono z 66 mld do 160 mld rupii pakistańskich, a wydatki urzędu ograniczono do 50 mld rupii. Federalny minister komunikacji Abdul Aleem Khan oświadczył to w Lahaurze podczas wystąpienia w Izbie Handlowo-Przemysłowej w Lahaurze, informuje Dawn.

Środki na drogi

Według ministra dodatkowe 10 mld rupii z dochodów NHA ma zostać przeznaczone na rozbudowę autostrady Lahaur–Sialkot z czterech do sześciu pasów ruchu. Dochody z opłat drogowych i innych źródeł będą, jak powiedział, wykorzystywane do budowy nowych dróg i poprawy infrastruktury transportowej w całym kraju.

Khan poinformował również, że projekt autostrady Lahaur–Chajber ma zostać ukończony w 2027 roku. Według jego oceny projekt drogi ekspresowej w Beludżystanie poprawi dostęp do odległych regionów i zmniejszy ryzyko związane z niebezpiecznymi drogami oraz częstymi wypadkami. Jego ukończenie jest oczekiwane do końca przyszłego roku.

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Wydatki i stanowisko biznesu

Minister zaznaczył, że znaczna część dochodów NHA jest wydawana na wynagrodzenia, bieżące utrzymanie i naprawy dróg, a także awaryjną odbudowę dróg i mostów uszkodzonych przez powodzie. Wspomniał o 224 mld rupii przeznaczonych na realizowane projekty w ramach Programu Rozwoju Sektora Publicznego na 2024 rok. Według Khana znaczna część tych środków została przeznaczona na projekty krajowych autostrad w Beludżystanie.

Khan oświadczył, że przedstawił premierowi propozycje ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, aby rozwiązać problemy sektora przemysłowego. Wezwał również banki do rozważenia restrukturyzacji pożyczek dla przemysłowców dotkniętych wysokimi stopami procentowymi.

Prezydent Izby Handlowo-Przemysłowej w Lahaurze Ali Hussam Asghar wezwał rząd do zmiany przepisów związanych z działalnością gospodarczą, aby ułatwić funkcjonowanie handlarzom i przemysłowcom. Poprosił także NHA o konsultowanie się z dużymi izbami handlowymi przed podwyższeniem stawek opłat drogowych, ponieważ takie stawki zwiększają koszty frachtu i transportu przedsiębiorstw.

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