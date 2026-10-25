Premier Tajlandii polecił zrewidować prognozę PKB — Bangkok Post

Premier Tajlandii Anutin Charnvirakul polecił Urzędowi Krajowej Rady Rozwoju Gospodarczego i Społecznego zrewidować prognozę wzrostu PKB kraju po poprawie kluczowych wskaźników gospodarczych. Jak informuje Bangkok Post, szef rządu oświadczył, że tegoroczny wzrost gospodarczy z pewnością przekroczy wcześniejszą prognozę na poziomie 2,1%.

Inwestycje i eksport

Według Charnvirakula wartość zagranicznych inwestycji w pierwszym półroczu była już o 30% wyższa niż w całym ubiegłym roku. Eksport, według jego danych, wzrósł o ponad 20%, a w niektórych okresach tempo wzrostu zbliżało się do 25%.

Premier wskazał również na wzrost zatrudnienia oraz wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Jego zdaniem rządowe działania stymulacyjne pomogły zwiększyć obieg pieniądza w gospodarce.

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Rewizja prognozy

Charnvirakul poinformował, że przegląd metod obliczeń, danych i założeń Krajowej Rady Rozwoju Gospodarczego i Społecznego wykazał poprawę oceny. Doprecyzowana prognoza jest nadal opracowywana po konsultacjach z Tajską Izbą Handlową, Federacją Tajskiego Przemysłu i innymi grupami biznesowymi.

Według premiera tempo wzrostu gospodarczego jest istotne dla zaufania inwestorów, ponieważ postrzeganie Tajlandii jako kraju o niskim tempie rozwoju może ograniczać możliwości inwestycyjne. Podkreślił również, że kraj powinien konkurować o inwestycje dzięki sile roboczej, infrastrukturze transportowej, logistyce, rynkowi wewnętrznemu i regionalnym łańcuchom produkcyjnym, a nie tylko taniej pracy lub energii elektrycznej.

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