Премьер Таиланда поручил пересмотреть прогноз ВВП — Bangkok Post

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул поручил Управлению Национального совета по экономическому и социальному развитию пересмотреть прогноз роста ВВП страны после улучшения ключевых экономических показателей. Как сообщает Bangkok Post, глава правительства заявил, что экономический рост в этом году точно превысит предыдущую оценку на уровне 2,1%.

Инвестиции и экспорт

По словам Чарнвиракула, объем иностранных инвестиций в первом полугодии уже был на 30% выше, чем за весь прошлый год. Экспорт, по его данным, вырос более чем на 20%, а в отдельные периоды темпы роста приближались к 25%.

Премьер также указал на рост занятости и поступлений от корпоративного налога и налога на доходы физических лиц. По его мнению, правительственные стимулирующие меры помогли активизировать оборот средств в экономике.

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Пересмотр оценки

Чарнвиракул сообщил, что пересмотр методов расчета, данных и предположений Национального совета по экономическому и социальному развитию показал улучшение оценки. Уточненный прогноз еще прорабатывают после консультаций с Торговой палатой Таиланда, Федерацией тайской промышленности и другими бизнес-группами.

По словам премьера, темпы экономического роста важны для доверия инвесторов, поскольку восприятие Таиланда как страны с низкими темпами развития может ограничивать инвестиционные возможности. Он также подчеркнул, что стране необходимо конкурировать за инвестиции благодаря рабочей силе, транспортной инфраструктуре, логистике, внутреннему рынку и региональным производственным цепочкам, а не только дешевой рабочей силе или электроэнергии.

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