ОАЕ та Бенін підписали угоду про економічне партнерство — The National

ОАЕ та Бенін 25 жовтня в Абу-Дабі підписали угоду про всеосяжне економічне партнерство. Підписання документа відбулося у присутності президента ОАЕ шейха Мохамеда та президента Беніну Ромуальда Вадагні, повідомляє The National.

Умови угоди

Документ підписали міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ Тані Аль-Зеюді та міністр туризму і зовнішньої торгівлі Беніну Олусегун Аджаді Бакарі. Після ратифікації угода має передбачати зменшення або скасування мит на широкий спектр товарів, усунення торговельних бар’єрів і поліпшення доступу до ринків для надавачів послуг та інвесторів.

Президент ОАЕ заявив, що угода є важливою віхою у двосторонніх відносинах. За його словами, вона відображає спільне прагнення держав до довгострокових цілей розвитку, нових можливостей для ділових спільнот, зміцнення економічної стійкості, а також добробуту й стабільності у регіонах.

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Зростання торгівлі

Обсяг двосторонньої ненaфтової торгівлі у 2025 році сягнув 2,15 млрд доларів. Це на 65% більше, ніж роком раніше, і більш ніж удвічі перевищує показник 2021 року, який становив 1,01 млрд доларів.

У першому півріччі 2026 року двостороння ненaфтова торгівля досягла 1,29 млрд доларів, що на 37,4% більше в річному вимірі. Президент Беніну Ромуальд Вадагні також наголосив на значенні домовленості для просування спільних цілей сталого розвитку.

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