W Lagos w Nigerii odbyła się druga konferencja PluggedIN, podczas której twórcy cyfrowi, przedstawiciele marek i agencji reklamowych rozmawiali o partnerstwach mogących przekształcać treści internetowe w finansowane projekty i długoterminowe inicjatywy komercyjne. Wydarzenie w Landmark Event Centre na Victoria Island zorganizowały Woof Studios Africa i Insight Redefini, informuje Premium Times.

Temat wydarzenia — „Beyond the Placement: Rethinking How Brands Work with Creators” — dotyczył współpracy wykraczającej poza jednorazowe posty reklamowe. Uczestnicy omawiali tworzenie oryginalnych treści, seriali cyfrowych i własności intelektualnej, które mogą zapewniać długotrwałą wartość komercyjną. Program obejmował dyskusje panelowe, prezentacje twórców, spotkania w małych grupach oraz indywidualne negocjacje.

Twórców zachęcono, by postrzegali siebie jako właścicieli własności intelektualnej

Dyrektor generalny Insight Redefini, Babatunde Olaifa, powiedział, że marki powinny postrzegać twórców treści nie tylko jako influencerów promujących produkty, lecz także jako właścicieli własności intelektualnej, zdolnych tworzyć oryginalne pomysły. Jak zaznaczył, firma dąży do włączania swoich klientów w dialog z twórcami w oparciu o jasno określone zadania, budżety i możliwości długoterminowej współpracy.

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Założycielka i dyrektorka kreatywna Woof Studios Africa, Adetutu Laditan, zaznaczyła, że twórcy potrzebują finansowania, produkcji i kanałów dystrybucji, aby przekształcać wiralowe nagrania w seriale, filmy lub franczyzy. Powiedziała również, że dochody z programu reklamowego YouTube nie wystarczają do zbudowania trwałej branży, dlatego potrzebne są bliższe więzi między twórcami, inwestorami i markami.

Marki wskazały kryteria współpracy

Dyskusja z udziałem przedstawicieli TGI Group, Mondelez International, Nestlé Nigeria, Amstel Malta, Hi-Malt i Guinness Nigeria dotyczyła kryteriów wyboru twórców do partnerstw. Uczestnicy za ważne uznali zgodność z marką, zaufanie odbiorców i rzeczywisty wpływ twórcy. Podkreślili, że liczba obserwujących i wyświetleń nie zawsze oznacza znaczące zaangażowanie odbiorców ani wpływ na decyzje konsumentów.

Na konferencji wystąpili również Aproko Doctor, Taaooma, Layi Wasabi, Osas Ighodaro, Bolaji Ogunmola, Ify’s Kitchen, Folagade Banks, Kiekie, Jay On-Air, Craze Clown i Winifred Nwania. Laditan poinformowała, że Woof Studios Africa rozważa rozszerzenie inicjatywy na Ghanę, Kenię i RPA, jednak przede wszystkim chce stworzyć udany model w Nigerii. Według publikacji YouTube wcześniej informował o wzroście czasu oglądania w Nigerii o ponad 50% w 2025 roku oraz o miesięcznym zasięgu przekraczającym 30 mln dorosłych użytkowników.

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