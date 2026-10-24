В Лагосе, Нигерия, состоялась вторая конференция PluggedIN, на которой цифровые авторы, представители брендов и рекламных агентств обсудили партнерства, способные превращать онлайн-контент в финансируемые проекты и долгосрочные коммерческие инициативы. Мероприятие в Landmark Event Centre на острове Виктория организовали Woof Studios Africa и Insight Redefini, сообщает Premium Times.

Тема мероприятия — «Beyond the Placement: Rethinking How Brands Work with Creators» — была посвящена сотрудничеству, выходящему за рамки разовых рекламных публикаций. Участники обсуждали создание оригинального контента, цифровых сериалов и интеллектуальной собственности, способной обеспечивать долгосрочную коммерческую ценность. Программа включала панельные дискуссии, презентации авторов, встречи в малых группах и индивидуальные переговоры.

Авторов призвали считать себя владельцами интеллектуальной собственности

Генеральный директор Insight Redefini Бабатунде Олайфа заявил, что брендам следует рассматривать создателей контента не только как инфлюенсеров для продвижения товаров, но и как владельцев интеллектуальной собственности, способных создавать оригинальные идеи. По его словам, компания стремится вовлекать своих клиентов в диалог с авторами на основе четко определенных задач, бюджетов и возможностей для долгосрочного сотрудничества.

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Основательница и креативный директор Woof Studios Africa Адетуту Ладитан отметила, что авторам нужны финансирование, производство и каналы дистрибуции, чтобы превращать вирусные видео в сериалы, фильмы или франшизы. Она также сказала, что доходов от рекламной программы YouTube недостаточно для формирования устойчивой индустрии, поэтому необходимы более тесные связи между авторами, инвесторами и брендами.

Бренды назвали критерии сотрудничества

В дискуссии с участием представителей TGI Group, Mondelez International, Nestlé Nigeria, Amstel Malta, Hi-Malt и Guinness Nigeria речь шла о критериях отбора авторов для партнерств. Участники назвали важными соответствие бренду, доверие аудитории и реальное влияние автора. Они подчеркнули, что количество подписчиков и просмотров не всегда означает содержательное взаимодействие с аудиторией или влияние на потребительские решения.

На конференции также выступили Aproko Doctor, Taaooma, Layi Wasabi, Osas Ighodaro, Bolaji Ogunmola, Ify’s Kitchen, Folagade Banks, Kiekie, Jay On-Air, Craze Clown и Winifred Nwania. Ладитан сообщила, что Woof Studios Africa рассматривает возможность распространить инициативу на Гану, Кению и ЮАР, однако прежде всего хочет создать успешную модель в Нигерии. По данным издания, YouTube ранее сообщал о росте времени просмотра в Нигерии более чем на 50% в 2025 году и ежемесячном охвате свыше 30 млн взрослых пользователей.

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