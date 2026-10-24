第二届PluggedIN会议在尼日利亚拉各斯举行，数字内容创作者、品牌代表和广告公司讨论了可将线上内容转化为获得资金支持的项目及长期商业计划的合作关系。据《Premium Times》报道，该活动在维多利亚岛的Landmark Event Centre举行，由Woof Studios Africa和Insight Redefini组织。

活动主题为“Beyond the Placement: Rethinking How Brands Work with Creators”，聚焦于超越一次性推广帖文的合作。与会者讨论了原创内容、数字系列作品和能够带来长期商业价值的知识产权的创作。活动议程包括专题讨论、创作者展示、小组会议和一对一洽谈。

创作者被鼓励将自己视为知识产权所有者

Insight Redefini首席执行官Babatunde Olaifa表示，品牌应将内容创作者不仅视为推广产品的网红，也应视为能够提出原创想法的知识产权所有者。他表示，该公司致力于让其客户基于明确界定的任务、预算和长期合作机会，与创作者展开对话。

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Woof Studios Africa创始人兼创意总监Adetutu Laditan指出，创作者需要资金、制作能力和发行渠道，才能将病毒式传播的视频转化为剧集、电影或特许经营项目。她还表示，YouTube广告计划的收入不足以建立一个可持续发展的行业，因此需要加强创作者、投资者和品牌之间的联系。

品牌列出合作标准

来自TGI Group、Mondelez International、Nestlé Nigeria、Amstel Malta、Hi-Malt和Guinness Nigeria的代表参加了讨论，议题涉及选择创作者开展合作的标准。与会者认为，品牌匹配度、受众信任以及创作者的实际影响力都很重要。他们强调，粉丝数和观看量并不总是意味着与受众进行了有意义的互动，或对消费者决策产生影响。

Aproko Doctor、Taaooma、Layi Wasabi、Osas Ighodaro、Bolaji Ogunmola、Ify’s Kitchen、Folagade Banks、Kiekie、Jay On-Air、Craze Clown和Winifred Nwania也在会议上发言。Laditan表示，Woof Studios Africa正在考虑将这一倡议推广至加纳、肯尼亚和南非，但首先希望在尼日利亚建立成功模式。据该报报道，YouTube此前表示，2025年尼日利亚的观看时长增长超过50%，每月覆盖超过3000万成年用户。

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