США пересмотрели пошлины на канадскую фанеру и ковры — The Rio Times

В США Белый дом пересмотрел пошлины по Section 338 на канадские товары. По данным The Rio Times, это снижает расходы американских импортёров фанеры, в то время как для покупателей ковров расходы растут.

Товары с разным эффектом

Изменения имеют разное влияние в зависимости от товарной категории. Фанера становится дешевле для импортёров в США, а приобретение ковров — более дорогим. В публикации это названо пересмотром тарифов в отношении отдельных товаров.

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Влияние на торговлю

The Rio Times характеризует решение как событие, влияющее на расходы американских импортёров и инвесторов. США и Канада имеют одни из крупнейших двусторонних торговых отношений в мире, отмечает издание.

По мнению издания, такой подход иллюстрирует возможность настраивать тарифную политику для отдельных товарных категорий, а не устанавливать одинаковые условия для всех товаров. Это позволяет снижать расходы в одних сегментах и повышать их в других.

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