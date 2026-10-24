W USA prezes JPMorgan Chase Jamie Dimon oświadczył, że osobiście poinformował Warrena Buffetta o przejściu Todda Combsa z Berkshire Hathaway do banku. Jak podaje Fortune, Buffett odpowiedział, że Combs sam podejmuje decyzje, ale jeśli odchodzi z Berkshire Hathaway, to dobrze, że do JPMorgan.

Przejście do JPMorgan

Były dyrektor generalny firmy ubezpieczeniowej Geico Todd Combs pracował w Berkshire Hathaway od 2010 roku. W grudniu 2025 roku Dimon zaprosił go do kierowania grupą inwestycyjną, której początkowo przydzielono 10 mld dolarów. Grupa działa w ramach inicjatywy JPMorgan dotyczącej bezpieczeństwa i odporności, mającej pomóc firmom przyspieszyć produkcję.

Podczas wydarzenia Amerykańskiej Izby Handlowej w styczniu Dimon powiedział, że zadzwonił do Buffetta, aby poinformować go o nominacji Combsa. Według niego Buffett stwierdził, że jest to wolny kraj i ludzie sami podejmują decyzje. Asystent Buffetta potwierdził dokładność tej relacji z rozmowy.

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Doświadczenie Combsa

Przed pracą w Berkshire Hathaway Combs był menedżerem funduszu hedgingowego. W konglomeracie został jednym z dwóch menedżerów inwestycyjnych odpowiedzialnych za wybór akcji. Zgodnie z komunikatem o jego zatrudnieniu Combs przez dziewięć lat zasiadał również w radzie dyrektorów JPMorgan.

Combs dołączył do JPMorgan w styczniu. Jego grupa inwestycyjna zobowiązała się już zainwestować 5 mld dolarów z początkowo przydzielonych 10 mld dolarów, zauważa publikacja. Dimon nazwał Combsa jednym z najlepszych inwestorów i menedżerów, jakich zna, oraz podkreślił jego doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami razem z Buffettem.

Zmiany w Berkshire Hathaway

Przejście Combsa nastąpiło po zmianie kierownictwa w Berkshire Hathaway: w styczniu Greg Abel przejął od Buffetta stanowisko dyrektora generalnego spółki. Buffett, który kierował firmą przez 55 lat, w ubiegłym miesiącu zrezygnował również ze stanowiska przewodniczącego rady dyrektorów, przekazując je swojemu synowi Howardowi, ale zachował miejsce w radzie.

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