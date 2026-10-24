在美国，摩根大通CEO杰米·戴蒙表示，他亲自告知沃伦·巴菲特，托德·康姆斯将从伯克希尔·哈撒韦跳槽至该银行。正如《财富》报道，巴菲特回应称，康姆斯自己作出决定，但如果他要离开伯克希尔·哈撒韦，那么去摩根大通也很好。

加入摩根大通

前Geico保险公司首席执行官托德·康姆斯自2010年起在伯克希尔·哈撒韦工作。2025年12月，戴蒙邀请他领导一个投资团队，该团队最初获拨100亿美元。该团队在摩根大通的安全与韧性倡议框架内开展工作，该倡议旨在帮助企业加快生产。

在1月举行的一场美国商会活动上，戴蒙表示，他致电巴菲特以告知康姆斯的任命。戴蒙称，巴菲特说这是一个自由的国家，人们自行作出决定。巴菲特的助理证实了这一谈话叙述的准确性。

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康姆斯的经验

加入伯克希尔·哈撒韦之前，康姆斯是一名对冲基金经理。在该集团中，他成为两名负责选股的投资经理之一。根据其聘用公告，康姆斯还曾担任摩根大通董事会成员九年。

康姆斯于1月加入摩根大通。该刊物指出，他的投资团队已承诺从最初获拨的100亿美元中投资50亿美元。戴蒙称康姆斯是他所认识的最优秀投资者和管理者之一，并提及他与巴菲特共同管理投资的经验。

伯克希尔·哈撒韦的变化

康姆斯的跳槽发生在伯克希尔·哈撒韦领导层变动之后：今年1月，格雷格·阿贝尔从巴菲特手中接任公司首席执行官。领导该公司55年的巴菲特上个月还卸任董事会主席，并将该职位交给其儿子霍华德，但仍保留董事会席位。

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