Глава JPMorgan Даймон розповів про реакцію Баффетта на перехід Комбса — Fortune

У США глава JPMorgan Chase Джеймі Даймон заявив, що особисто повідомив Воррена Баффетта про перехід Тодда Комбса з Berkshire Hathaway до банку. Як повідомляє Fortune, Баффетт відповів, що Комбс самостійно ухвалює рішення, але якщо він іде з Berkshire Hathaway, то добре, що до JPMorgan.

Перехід до JPMorgan

Колишній генеральний директор страхової компанії Geico Тодд Комбс працював у Berkshire Hathaway з 2010 року. У грудні 2025 року Даймон запросив його очолити інвестиційну групу, якій спочатку виділили 10 млрд доларів. Група працює в межах ініціативи JPMorgan із безпеки та стійкості, спрямованої на допомогу компаніям у прискоренні виробництва.

Під час заходу Торгової палати США у січні Даймон розповів, що зателефонував Баффетту, аби повідомити про призначення Комбса. За його словами, Баффетт зазначив, що це вільна країна і люди самі ухвалюють рішення. Помічник Баффетта підтвердив точність цього викладу розмови.

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Досвід Комбса

До Berkshire Hathaway Комбс був менеджером хедж-фонду. У конгломераті він став одним із двох інвестиційних менеджерів, відповідальних за добір акцій. Згідно з повідомленням про його найм, Комбс також дев’ять років входив до ради директорів JPMorgan.

Комбс приєднався до JPMorgan у січні. Його інвестиційна група вже взяла зобов’язання інвестувати 5 млрд доларів із початково виділених 10 млрд, зазначає видання. Даймон назвав Комбса одним із найкращих інвесторів і керівників, яких він знає, та відзначив його досвід управління інвестиціями разом із Баффеттом.

Зміни в Berkshire Hathaway

Перехід Комбса відбувся після зміни керівництва Berkshire Hathaway: у січні посаду генерального директора компанії від Баффетта перебрав Грег Абель. Баффетт, який очолював компанію 55 років, минулого місяця також залишив посаду голови ради директорів, передавши її своєму синові Говарду, але зберіг місце в раді.

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