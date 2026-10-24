В США глава JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что лично сообщил Уоррену Баффетту о переходе Тодда Комбса из Berkshire Hathaway в банк. Как сообщает Fortune, Баффетт ответил, что Комбс самостоятельно принимает решения, но если он уходит из Berkshire Hathaway, то хорошо, что в JPMorgan.

Переход в JPMorgan

Бывший генеральный директор страховой компании Geico Тодд Комбс работал в Berkshire Hathaway с 2010 года. В декабре 2025 года Даймон пригласил его возглавить инвестиционную группу, которой первоначально выделили 10 млрд долларов. Группа работает в рамках инициативы JPMorgan по безопасности и устойчивости, направленной на помощь компаниям в ускорении производства.

Во время мероприятия Торговой палаты США в январе Даймон рассказал, что позвонил Баффетту, чтобы сообщить ему о назначении Комбса. По его словам, Баффетт отметил, что это свободная страна и люди сами принимают решения. Помощник Баффетта подтвердил точность этого изложения разговора.

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Опыт Комбса

До Berkshire Hathaway Комбс был менеджером хедж-фонда. В конгломерате он стал одним из двух инвестиционных менеджеров, отвечающих за отбор акций. Согласно сообщению о его найме, Комбс также девять лет входил в совет директоров JPMorgan.

Комбс присоединился к JPMorgan в январе. Его инвестиционная группа уже взяла обязательство инвестировать 5 млрд долларов из первоначально выделенных 10 млрд долларов, отмечает издание. Даймон назвал Комбса одним из лучших инвесторов и руководителей, которых он знает, и отметил его опыт управления инвестициями вместе с Баффеттом.

Изменения в Berkshire Hathaway

Переход Комбса произошел после смены руководства Berkshire Hathaway: в январе Грег Абель занял должность генерального директора компании вместо Баффетта. Баффетт, который руководил компанией 55 лет, в прошлом месяце также покинул пост председателя совета директоров, передав его своему сыну Говарду, но сохранил место в совете.

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