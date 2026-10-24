Sprzedaż słodyczy na Halloween w USA spadła o 6,7% — Fortune

W USA sprzedaż słodyczy na Halloween w miesiącu zakończonym 17 października spadła o 6,7% rok do roku. Największy spadek odnotowano w segmencie dużych i bardzo dużych opakowań, podczas gdy sprzedaż małych paczek słodyczy rosła, podaje Fortune, powołując się na NielsenIQ.

Klienci wybierają mniejsze opakowania

W połowie września sprzedaż słodyczy była już o 11,7% niższa niż w tym samym okresie rok wcześniej. Zniwelowało to wzrost przed sezonem, który rynek obserwował przez poprzednie dwa lata.

Wiceprezes NielsenIQ Chris Costagli zauważył, że na popyt wpływają ogólne wydatki Amerykanów na paliwo, mieszkanie, odzież i żywność. Na piątek średnia cena galona zwykłej benzyny w USA wynosiła 4,29 dolara, czyli prawie o 40% więcej niż rok wcześniej.

Według Sally Lyons Wyatt, doradczyni firmy badawczej Circana, wyższe ceny żywności sprawiają, że konsumenci częściej robią mniejsze zakupy w supermarketach i kupują produkty bezpośrednio przed ich użyciem. Przypuściła, że część klientów może czekać z zakupem słodyczy do czasu bliższego Halloween.

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Ceny słodyczy rosną

Według danych rządowych, do września ceny słodyczy i gumy do żucia w USA wzrosły w ciągu pięciu lat o 44%. Jednocześnie wszystkie produkty spożywcze kupowane przez Amerykanów do spożycia w domu podrożały o 22,5%.

Na przykład sieć dyskontów Aldi oferowała zestaw Mars zawierający 135 sztuk, w tym Milky Way, Trix i Snickers, za 19,87 dolara. To niemal cena zestawu 250 sztuk, który konsumenci kupowali pięć lat temu.

Jednym z głównych czynników wzrostu cen czekolady były ceny kakao. W styczniu 2025 roku światowa cena kakao osiągnęła rekordowe 10 710 dolarów za tonę metryczną z powodu niekorzystnej pogody w Afryce Zachodniej i spekulacyjnego handlu kontraktami futures. W marcu spadła do 3241 dolarów za tonę, ale wiosną ponownie zaczęła rosnąć.

Popyt nie ożywił się nawet na słodycze bez czekolady. Według Nielsen średnia cena żelków i lizaków w ciągu dziewięciu tygodni do 17 października wynosiła 6,08 dolara za funt — około 3% mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie National Confectioners Association oświadczyło, że pozostaje optymistyczne co do sprzedaży w szczycie sezonu Halloween.

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