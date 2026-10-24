Продажи сладостей на Хэллоуин в США упали на 6,7% — Fortune

В США продажи сладостей к Хэллоуину за месяц, завершившийся 17 октября, сократились на 6,7% в годовом выражении. Наибольшее снижение зафиксировали в сегменте больших и очень больших упаковок, тогда как продажи маленьких пакетов со сладостями росли, сообщает Fortune со ссылкой на NielsenIQ.

Покупатели выбирают меньшие упаковки

В середине сентября продажи сладостей уже были на 11,7% ниже, чем за тот же период годом ранее. Это нивелировало предсезонный рост, который рынок наблюдал в течение двух предыдущих лет.

Вице-президент NielsenIQ Крис Костальи отметил, что на спрос влияют общие расходы американцев на топливо, жилье, одежду и продукты питания. По состоянию на пятницу средняя стоимость галлона обычного бензина в США составляла 4,29 доллара — почти на 40% больше, чем годом ранее.

По словам советницы исследовательской компании Circana Салли Лайонс Уайатт, из-за более высоких цен на продукты потребители чаще совершают меньшие и более частые походы в супермаркеты и покупают товары непосредственно перед использованием. Она предположила, что часть покупателей может подождать ближе к Хэллоуину, прежде чем приобрести сладости.

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Цены на конфеты растут

По правительственным данным, по состоянию на сентябрь цены на конфеты и жевательную резинку в США за пять лет выросли на 44%. В то же время все продукты питания, которые американцы покупают для потребления дома, подорожали на 22,5%.

Например, сеть дискаунтеров Aldi предлагала набор Mars из 135 единиц, включая Milky Way, Trix и Snickers, за 19,87 доллара. Это почти соответствует цене набора из 250 единиц, который потребители покупали пять лет назад.

Одним из главных факторов подорожания шоколада стали цены на какао. В январе 2025 года мировая цена какао достигла рекордных 10 710 долларов за метрическую тонну из-за неблагоприятной погоды в Западной Африке и спекулятивной торговли фьючерсами. В марте она снизилась до 3241 доллара за тонну, но весной снова начала расти.

Спрос не оживился даже на нешоколадные сладости. По данным Nielsen, средняя цена желейных конфет и леденцов на протяжении девяти недель до 17 октября составляла 6,08 доллара за фунт — примерно на 3% меньше, чем годом ранее. В то же время Национальная ассоциация кондитеров заявила, что сохраняет оптимизм относительно продаж в пик сезона Хэллоуина.

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