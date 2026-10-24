美国万圣节糖果销量下降6.7%——《财富》

截至10月17日的一个月内，美国万圣节糖果销量同比下降6.7%。大包装和超大包装品类的降幅最大，而小袋糖果的销量有所增长，《财富》报道称，数据引自尼尔森IQ。

消费者选择更小的包装

到9月中旬，糖果销量已比去年同期低11.7%。这抵消了市场在此前两年观察到的季前增长。

尼尔森IQ副总裁克里斯·科斯塔利表示，美国人在燃油、住房、服装和食品方面的总体支出影响需求。截至周五，美国普通汽油的平均价格为每加仑4.29美元，较一年前高出近40%。

市场研究公司Circana顾问莎莉·莱昂斯·怀亚特表示，由于食品价格上涨，消费者更常进行规模更小、频率更高的超市购物，并在使用前直接购买商品。她认为，部分消费者可能会等到更接近万圣节时才购买糖果。

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糖果价格上涨

政府数据显示，截至9月，美国糖果和口香糖价格在五年间上涨了44%。与此同时，美国人购买供家庭食用的所有食品价格上涨了22.5%。

例如，折扣连锁店Aldi以19.87美元出售一套135件的Mars糖果组合，其中包括Milky Way、Trix和Snickers。这几乎相当于消费者五年前购买250件组合的价格。

可可价格是巧克力涨价的主要因素之一。2025年1月，由于西非天气不利以及期货投机交易，全球可可价格达到每公吨10,710美元的创纪录水平。3月，价格降至每吨3,241美元，但春季又开始上涨。

即使是非巧克力糖果，需求也没有回升。尼尔森数据显示，截至10月17日的九周内，软糖和棒棒糖的平均价格为每磅6.08美元，比去年低约3%。与此同时，美国全国糖果协会表示，仍对万圣节销售旺季的销量保持乐观。

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